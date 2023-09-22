"Попробует все": Боррель предполагает, что Путин обострит проблему миграции в ЕС

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не исключил, что президент РФ Владимир Путин попытается обострить проблему нелегальной миграции в Евросоюз.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в интервью The Guardian.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что Россия будет пытаться раздуть пламя миграции, Боррель сказал: "Путин попробует все".

"Путин считает, что демократии слабые, хрупкие, они устают, и время работает на его стороне, потому что рано или поздно мы истощимся. И это такая же политическая битва, как и военная. Это надо аргументированно объяснять. Конечно, никому не нравится платить больше за электроэнергию. Я верю в демократию как педагогическое упражнение, и я верю, что люди понимают причины", – отметил европейский дипломат.

В то же время он признал, что Европа столкнулась с трудным выбором в вопросе сдерживания миграции, заключая соглашения с такими странами, как Тунис, отметив, что его обязанностью было защищать не только европейские ценности, но и европейские интересы.

Боррель подчеркнул, что миграция из Африки не вызвана войной РФ против Украины.

"Основными причинами миграции в Африке является отсутствие развития, экономического роста и плохая государственная власть", – добавил он.

Как известно, с весны 2023 года итальянский остров Лампедуза стал основными "воротами в Европу" для людей, которые пытаются попасть в ЕС из Африки – из-за близости острова к берегам Туниса. В последнее время на Лампедузу ежесуточно прибывают тысячи мигрантов.

Из-за обострения ситуации на остров приезжала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и объявила о десятишаговом плане урегулирования миграционного кризиса.

Премьер Италии заявила, что в миграционном кризисе "на карту поставлено будущее Европы".