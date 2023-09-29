Швейцария присоединилась к июльским санкциям ЕС против поставок иранских дронов в Россию

Федеральный совет Швейцарии в пятницу принял решение присоединиться к пакету санкций Европейского Союза от 20 июля, направленного против поставок иранских беспилотников России для осуществления агрессии против Украины.

Об этом говорится в сообщении швейцарского правительства, которое цитирует "Европейская правда".

Швейцарский Федеральный совет обосновал решение присоединиться к санкциям ЕС тем, что Иран продолжает поддержку военной агрессии России против Украины, что противоречит международному праву, а Москва и дальше использует дроны иранского производства.

Санкции запрещают продажу, поставку, экспорт и транзит компонентов, используемых для производства беспилотников, а также целевые ограничения и запрет на въезд для лиц, связанных с иранской программой дронов.

Швейцария принимает санкционные списки ЕС по поставкам иранских дронов в Россию с осени 2022 года, последний раз это произошло 16 августа.

Напомним, 20 июля Совет ЕС одобрил новый санкционный режим против Ирана, который запрещает экспорт из стран ЕС компонентов, используемых в создании и производстве беспилотных летательных аппаратов, а также вводит ограничения на поездки и замораживание активов в отношении иранцев, ответственных за иранскую программу беспилотников.

Запад регулярно вводит санкции против компаний, которые считает причастными к программе производства дронов в Иране и их поставки России.

Только на этой неделе США объявили о девятом раунде санкций в рамках усилий по противодействию иранской программе БПЛА, в рамках которой разоблачили сеть компаний в Иране, Китае, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах.