ЕС ожидает возвращения РФ к "зерновой сделке" после встречи Эрдогана и Путина

В Европейской комиссии рассказали о своих ожиданиях от встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с его российским коллегой Владимиром Путиным, которая проходит в Сочи.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге сказал представитель Европейской комиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано.

"Общее ожидание заключается в том, что Россия как минимум вернется к Черноморской зерновой инициативе. И главное ожидание в том, что Россия прекратит противоправную агрессию против Украины, составляющей которой является блокада Черного моря и препятствование, в частности, экспорту зерновых", – отметил Стано.

Он также напомнил о масштабной атаке РФ по Одесской и Днепропетровской областям в ночь на 4 сентября, целью которой была инфраструктура для экспорта украинского зерна.

"Это еще раз демонстрирует, как Россия своими действиями ухудшает ситуацию с глобальными ценами на продовольствие и глобальный продовольственный кризис, что ставит под угрозу миллионы уязвимых людей во всем мире", – отметил Стано.

Спикер добавил, что при этом Россия выигрывает от блокирования украинского экспорта зерновых, потому что так может дороже продать собственное зерно.

"Все разговоры о том, что ЕС создает какие-то препятствия для российского экспорта – это дезинформация, манипуляция и ложь. Призываем Россию, во-первых, вернуться к Черноморской зерновой инициативе, и во-вторых – прекратить ее противоправную агрессию и блокаду Черного моря", – подчеркнул Петер Стано.

Сообщалось, что в начале встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 4 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что открыт к обсуждению возобновления участия России в "зерновой сделке".

Ранее сообщалось, что Эрдоган отправился в российский город Сочи на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. В администрации президента Турции заявили, что во время встречи Эрдоган обсудит с лидером РФ "текущие региональные и глобальные вопросы, как и турецко-российские отношения".

В конце августа министры иностранных дел Украины и Турции Дмитрий Кулеба и Хакан Фидан в Киеве обсудили возобновление работы "зерновой сделки".

После того Фидан во время визита в Москву после встречи с российским визави Сергеем Лавровым призвал к восстановлению Черноморской зерновой инициативы.