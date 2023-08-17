Швеция утвердила военную помощь Украине на 270 млн евро
Парламент Швеции Риксдаг одобрил передачу Украине нового пакета помощи общей стоимостью 3,25 млрд шведских крон (примерно 270 млн евро).
Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует сайт Риксдага.
Как говорится в сообщении, Киев получит боеприпасы и запчасти на сумму до 1,1 млрд шведских крон (примерно 90 млн евро), а также грузовики и оборудование для разминирования на сумму до 2,15 млрд шведских крон (примерно 180 млн евро).
Риксдаг также принял решение уполномочить правительство продать США ракеты AMRAAM "воздух-воздух", чтобы их потом передали Украине.
Это решение означает, что статья расходов на оборону и готовность к кризисным ситуациям в государственном бюджете Швеции увеличится на 545 млн шведских крон (46 млн евро) в 2023 году.
Ранее сообщалось, что правительство Швеции готовит тринадцатый пакет помощи для Украины общей стоимостью 3,4 млрд шведских крон (примерно 287 млн евро).
В конце июня правительство Швеции представило новый пакет помощи Украине для гуманитарных нужд и восстановления стоимостью 380 миллионов шведских крон (32,51 миллиона евро).
В июле Швеция решила направить рекордную для себя сумму на евроинтеграцию и восстановление Украины.