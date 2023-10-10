WSJ: В Сенате США хотят принять годовой пакет помощи Украине в $50-100 млрд

Проукраинские сенаторы США из обеих партий хотят как можно скорее принять годовой пакет помощи для Украины в размере от 50 до 100 миллиардов долларов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Wall Street Journal.

Как говорится в материале, американские законодатели заявляют, что принятие большого пакета, достаточного для того, чтобы поддержать Украину до следующих выборов в США, станет мощным сигналом за рубежом, что хаос в Палате представителей не повлияет на долгосрочную поддержку Киева.

По мнению сенаторов, будет легче получить поддержку одного большого пакета, чем нескольких мелких, особенно среди республиканцев, которые находятся под все большим давлением избирателей своей партии, выступающих против дальнейших расходов на войну.

"Я хотел бы один пакет, который закрыл бы вопрос. Я хочу провести их (украинцев) через следующий боевой сезон, через следующий год, чтобы россияне поняли, что для них становится хуже, а не лучше", – сказал сенатор Линдси Грэм от республиканцев.

Впрочем, ожидает издание, любой будущий пакет помощи встретит сопротивление со стороны тех республиканцев, которые разочарованы тем, что они считают недостаточной подотчетностью за уже направленные Украине средства, и которые выступают против выделения денег на военные усилия другой страны вместо решения насущных проблем внутри страны, таких как безопасность границ.

В публикации также отмечается, что неизвестно, как нападение палестинских боевиков ХАМАС на Израиль может повлиять на мнение законодателей о помощи Украине, ведь оно вызвало шок в Вашингтоне и уже перефокусировало внимание США на помощь ключевому ближневосточному союзнику.

Также на принятие помощи Украине влияет отсутствие спикера Палаты представителей после увольнения Кевина Маккарти.

Проукраинские сенаторы заявили, что новая помощь должна быть предоставлена в период между возвращением Сената с каникул 16 октября и окончанием срока действия действующего временного законопроекта о расходах 17 ноября. Они выразили осторожный оптимизм относительно принятия большего пакета.

"Безопасность границ – это цель, которую я и другие демократы разделяем. Поэтому я думаю, что существует потенциальная возможность для компромисса, если безопасность границ – это то, чего требуют республиканцы", – сказал сенатор от демократов Ричард Блюменталь.

Ранее в Пентагоне заявили, что Конгресс США должен утвердить дополнительное финансирование для того, чтобы США могли одновременно оказывать необходимую военную помощь Израилю и Украине.

Западная пресса на выходных сообщала, что США готовят новый пакет военной помощи для Украины на $200 млн и что у Байдена хотят одобрить через Конгресс до $100 млрд для Украины.