Блинкен на этой неделе посетит Израиль

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ближайшие дни посетит Израиль, который подвергся нападению со стороны террористической группировки ХАМАС в секторе Газа.

Об этом на брифинге во вторник объявил представитель Госдепа США Мэтью Миллер, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

По словам представителя внешнеполитического ведомства США, Блинкен в Израиле "непосредственно пообщается с нашими израильскими партнерами о ситуации на местах" и выяснит, как Штаты могут продолжать оказывать поддержку Израилю.

Ожидается, что Блинкен отправится в Израиль в среду и прибудет в четверг, 12 октября.

"Государственный секретарь ожидает встречи с высшим руководством израильского правительства и продолжения дискуссий, которые он и президент ведут с ними с момента первых нападений в субботу", – добавил Миллер.

Ранее во вторник президент США Джо Байден произнес заявление в Белом доме, во время которого подтвердил поддержку Израиля со стороны Вашингтона, а также предостерег третьи стороны от вмешательства в конфликт.

Нападение ХАМАС на Израиль в субботу, 7 октября, стало крупнейшим обострением арабо-израильского конфликта за последние 50 лет. Израильская сторона говорит о более 1200 погибших, в секторе Газа их насчитывается более 900.