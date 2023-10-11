Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине на $200 млн

Министерство обороны США в среду вечером детализировало содержание последнего пакета военной помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов, о котором объявил глава ведомства Ллойд Остин на заседании в формате "Рамштайн".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт Пентагона.

Отмечается, что пакет помощи США стал 48-ым по счету с августа 2021 года, который предоставляется Украине из американских запасов, что означает его оперативное отправление.

"Этот пакет помощи по безопасности является важным сигналом о неизменной преданности Соединенных Штатов поддержке украинского народа на фоне российской агрессии", – подчеркнули в Пентагоне и добавили, что Белый дом работает с Конгрессом для одобрения дополнительной помощи Украине.

Пакет содержит, среди прочего, ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны, системы противодействия беспилотникам, дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, высокоточные авиационные боеприпасы.

Также упоминаются средства радиоэлектронной борьбы, противотанковые ракеты TOW и противотанковые комплексы АТ-4, стрелковое оружие и более 16 миллионов патронов к нему, подрывные боеприпасы, запасные части, учебные боеприпасы, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

Уже сообщалось, что этот пакет помощи будет профинансирован из средств, которые Пентагон сэкономил из-за ошибки в учете. Они позволяют отправлять Киеву оружие и боеприпасы, несмотря на исключение новой помощи Украине из временного законопроекта о расходах, принятого Палатой представителей в минувшие выходные, чтобы предотвратить шатдаун.

Ранее в Пентагоне заявили, что Конгресс США должен утвердить дополнительное финансирование для того, чтобы США могли одновременно оказывать необходимую военную помощь Израилю и Украине.

Западная пресса в выходные сообщала, что у Байдена хотят одобрить через Конгресс до $100 млрд для Украины.

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