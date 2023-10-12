Армения требует от Суда ООН мер для защиты армян Нагорного Карабаха

В четверг Армения призвала Международный суд ООН наложить новые временные меры на Азербайджан, чтобы предотвратить, как утверждает Ереван, "этнические чистки" в Нагорном Карабахе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Армения на заседании в четверг попросила судей Международного суда ООН о 10 временных мерах, направленных на защиту прав этнических армян Нагорного Карабаха.

"Ничего, кроме целенаправленных и недвусмысленных временных мер, защищающих права этнических армян Нагорного Карабаха, не будет достаточно, чтобы не допустить продолжения и необратимости этнической чистки, которую осуществляет Азербайджан", – заявил судьям глава юридической команды Армении Егише Киракосян.

Адвокат от Армении Элисон Макдональд заявила, что решение суда могут предотвратить "поглощение" Нагорного Карабаха.

"Все еще можно изменить то, как разворачивается эта история. Пока мы говорим, происходит этническая чистка Нагорного Карабаха. Нельзя позволить, чтобы ситуация зацементировалась", – сказала она.

Адвокаты Азербайджана должны ответить на упреки Армении в четверг во второй половине дня. Министерство иностранных дел Азербайджана уже заявляло, что выезд армян из региона был "их личным и индивидуальным решением и не имеет ничего общего с принудительным переселением".

Сейчас Суд ООН рассматривает два дела, посвященные напряженности между двумя странами.

В 2021 году Армения подала жалобу, обвинив Азербайджан в нарушении международной конвенции, направленной на предотвращение расовой дискриминации. Через неделю Азербайджан подал собственную жалобу, обвинив Армению в нарушении той же конвенции.

В обоих делах суд уже вынес решение об избрании так называемой меры пресечения. Эти меры направлены на защиту прав обеих наций и их граждан, поскольку их дела медленно продвигаются в суде.

После военной операции Азербайджана его покинули более 100 тысяч этнических армян, практически все население Карабаха.

В результате возвращения региона под контроль Азербайджана так называемый президент Карабаха подписал указ о ликвидации всех органов власти непризнанной республики с 1 января 2024 года.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала о последних событиях в регионе в статье "Третья карабахская".