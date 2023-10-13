Главы Еврокомиссии и Европарламента посетят Израиль
Руководительницы Еврокомиссии и Европейского парламента в пятницу 13 октября посетят Израиль.
Об этом сообщила пресс-служба Европейской комиссии на сайте учреждения, пишет "Европейская правда".
В сообщении сказано, что Урсула фон дер Ляйен и Роберта Метсола посетят Израиль, чтобы выразить солидарность с жертвами террористических атак ХАМАС и встретиться с израильским руководством.
Программа визита будет объявлена позже, подчеркнули в комиссии.
Напомним, по данным издания Axios, Офис президента Украины обратился к израильской стороне с просьбой дать согласие на официальный визит Владимира Зеленского.
Переговоры по этому вопросу носят предварительный характер, и дата вероятного визита еще не определена.
Среди высокопоставленных чиновников, которые побывали в Израиле после нападения, были министры иностранных дел Чехии и Великобритании.
Также визит в Израиль совершил государственный секретарь США Энтони Блинкен. В пятницу утром в Израиль прибыли глава Пентагона Ллойд Остин и глава МИД Германии Анналена Бербок.