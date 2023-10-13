Главы Еврокомиссии и Европарламента посетят Израиль

Руководительницы Еврокомиссии и Европейского парламента в пятницу 13 октября посетят Израиль.

Об этом сообщила пресс-служба Европейской комиссии на сайте учреждения, пишет "Европейская правда".

В сообщении сказано, что Урсула фон дер Ляйен и Роберта Метсола посетят Израиль, чтобы выразить солидарность с жертвами террористических атак ХАМАС и встретиться с израильским руководством.

Программа визита будет объявлена позже, подчеркнули в комиссии.

Напомним, по данным издания Axios, Офис президента Украины обратился к израильской стороне с просьбой дать согласие на официальный визит Владимира Зеленского.

Переговоры по этому вопросу носят предварительный характер, и дата вероятного визита еще не определена.

Среди высокопоставленных чиновников, которые побывали в Израиле после нападения, были министры иностранных дел Чехии и Великобритании.

Также визит в Израиль совершил государственный секретарь США Энтони Блинкен. В пятницу утром в Израиль прибыли глава Пентагона Ллойд Остин и глава МИД Германии Анналена Бербок.