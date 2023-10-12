В Берлине запретили акции в поддержку нападения ХАМАС на Израиль

Административный суд Берлина запретил проведение в столице Германии демонстраций в поддержку атаки террористов ХАМАС на Израиль.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DW со ссылкой на агентство AFP.

Этим решением он подтвердил запрет полиции Берлина, которая накануне назвала подобные митинги представляющими угрозу для общественной безопасности.

Согласно решению суда, полиция имеет право запрещать подобные собрания из-за антисемитских лозунгов и восхваления ХАМАС на предыдущих демонстрациях.

Впрочем, в берлинском районе Нойкёльн, где проживает много мигрантов из арабских стран, люди все равно собрались на пропалестинские мероприятия, несмотря на запрет полиции и решение суда.

В ответ правоохранители переписали личные данные присутствующих, а также задержали нескольких человек, но не уточнили их количество.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц объявил о запрете поддержки деятельности террористической организации ХАМАС в стране.

Перед этим немецкие политики резко раскритиковали демонстрации в Берлине, участники которых радовались нападению боевиков ХАМАС на Израиль.

Напомним, полиция в берлинском районе Нойкёльн в течение субботы дважды разгоняла собрание пропалестинской группы Samidoun, которая праздновала масштабную атаку террористической группировки ХАМАС на Израиль, раздавая пахлаву.

Одновременно в Берлине и еще нескольких городах Германии состоялись акции в поддержку Израиля.

.