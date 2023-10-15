Белый дом не исключил привлечения военных США для освобождения захваченных ХАМАС заложников

В Белом доме не исключают, что американские военные будут привлечены для освобождения заложников, захваченных в войне между Израилем и ХАМАС.

Об этом в интервью телеканалу Fox News сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, которого цитирует The Hill, сообщает "Европейская правда".

В то же время Кирби сказал, что пока таких планов нет.

Отвечая на вопрос, будет ли он "абсолютно исключать" возможность развертывания любых американских войск на местах, Кирби сказал: "Чего я не буду делать, так это исключать что-либо, когда речь идет о возвращении наших заложников домой".

"Мы работаем над этим буквально каждый час, но опять же, для того, чтобы разработать конкретные варианты, нужно иметь гораздо больше информации, чем есть сейчас, и мы работаем над этим", – добавил он.

Кирби также указал на неопределенность относительно деталей местонахождения и количества заложников, подчеркнув, что США должны быть "осторожными" в публичных обсуждениях усилий, направленных на возвращение заложников домой.

В то же время Кирби подчеркнул, что планов ввода американских войск для участия в конфликте между Израилем и ХАМАС нет.

Государственный департамент заявил в субботу, что 15 американских граждан остаются пропавшими без вести, хотя американские чиновники подчеркнули, что это не означает, что все они находятся в заложниках.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден провел телефонные разговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом на фоне подготовки Израиля к операции в секторе Газа.

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