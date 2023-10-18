Еврокомиссия уклонилась от комментариев о встрече Орбана с Путиным

В Еврокомиссии отказались комментировать встречу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом РФ Владимиром Путиным в столице Китая Пекине, которая состоялась 17 октября.

Об этом сказал представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос о том, как Еврокомиссия может прокомментировать встречу венгерского премьера с лидером страны, которая ведет захватническую войну против Украины и против которой ЕС ввел санкции, он сказал, что это "очень хороший вопрос".

"Это вопрос к Совету Европейского Союза. Как вы знаете, очень важные решения в этой сфере принимаются на уровне Совета ЕС, вот почему Совет ЕС – лучшее место, чтобы это обсуждать", – заявил де Кеерсмакер.

Президент РФ Владимир Путин провел переговоры в китайской столице Пекине с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Орбан в разговоре с Путиным назвал российскую войну против Украины "военной операцией".

Это впервые за более чем год Путин встретился с лидером страны Европейского Союза. В апреле 2022 года в Москву приезжал канцлер Австрии Карл Нехаммер, который встречался с главой Кремля.

Орбан регулярно отмечается антиукраинскими заявлениями в духе российской пропаганды. В частности, он говорил, что историческая возможность присоединения Украины к НАТО потеряна и необходимо забыть о вступлении Киева в Альянс.

Также он заявлял, что из-за войны в Украине неясно, каковы ее территория и население, а также сказал, что ЕС перед "серьезными разговорами о вступлении" Украины должен провести стратегический анализ того, как это повлияет на союз.