Эрдоган сделал шаг к одобрению членства Швеции в НАТО

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган направил парламенту страны для ратификации протокол о вступлении Швеции в Североатлантический Альянс,

Об этом сообщила пресс-служба президента Турции, пишет "Европейская правда".

"Протокол о вступлении Швеции в НАТО был подписан президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом 23 октября 2023 года и передан на рассмотрение Великого национального собрания (парламента. – Ред.) Турции", – говорится в коротком сообщении.

Источники шведских СМИ ранее сообщили, что Стокгольм оптимистично оценивает процесс вступления в НАТО и ожидает, что он завершится в течение следующих нескольких недель.

Напомним, в июле на Вильнюсском саммите НАТО Турция согласилась разблокировать процесс ратификации вступления Швеции в Альянс в обмен на помощь в сближении с Европейским Союзом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что передаст ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО на рассмотрение парламента в октябре, когда законодательный орган соберется после летних каникул.

Однако ратификация шведской заявки оказалась под угрозой после ряда акций с сожжением Корана в Швеции, что разозлило многие мусульманские страны, в том числе и Турцию.

Кроме того, Анкара заявляла, что членство Стокгольма в Альянсе зависит от продажи Турции американских истребителей F-16.

Кроме Турции, заявку Швеции не ратифицировала и Венгрия.