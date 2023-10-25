WSJ: Израиль согласился отложить операцию в Газе до размещения США дополнительных ПВО

Израиль согласился на просьбу США отложить наземную операцию в секторе Газа, чтобы американская сторона транспортировала в регион дополнительные системы противовоздушной обороны для защиты собственных войск.

Об этом со ссылкой на чиновников из США и Израиля сообщила газета The Wall Street Journal, пишет "Европейская правда".

Пентагон пытается развернуть около десятка систем противовоздушной обороны для прикрытия американских военных баз в Ираке, Сирии, Кувейте, Иордании, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.

Пока американским чиновникам удалось убедить израильских коллег дождаться развертывания этих систем ПВО, прежде чем начинать действия в Газе, пишет WSJ.

Израиль также учитывает в планировании военных действий усилия по поставке гуманитарной помощи гражданскому населению в Газе и дипломатические усилия, направленные на освобождение заложников, удерживаемых группировкой ХАМАС.

В то же время в США больше всего опасаются, что после начала наземной операции Израиля в Газе американские войска станут мишенью для различных групп боевиков в регионе.

Всего с начала октября, когда ХАМАС совершил нападение на Израиль, состоялось не менее 13 атак на американские военные базы в Ираке и Сирии с использованием беспилотников и ракет, в результате которых погиб один американский подрядчик, был уничтожен американский беспилотник и около 30 военнослужащих получили ранения.

Израиль, как известно, готовится к наземному наступлению в Газе после нападения со стороны ХАМАС 7 октября. Он заявляет, что целью наступления является "уничтожение" группировки, которую Израиль, США и другие страны считают террористической организацией.

По данным СМИ, Вашингтон давил на Израиль, чтобы тот отложил свое наземное вторжение в сектор Газа, чтобы выиграть время для освобождения большего количества заложников ХАМАС и предоставить гуманитарную помощь палестинцам.