Турецкие СМИ: Анкара может одобрить вступление Швеции в НАТО уже в следующем году

Турецкая провластная газета Cumhuriyet в опубликованном в четверг материале утверждает, что "Партия справедливости и развития" (ПСР) президента Реджепа Тайипа Эрдогана не ожидает голосования за вступление Швеции в НАТО до конца года.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По данным Cumhuriyet, в турецком парламенте признают, что Швеция выполнила все выдвинутые Анкарой требования по борьбе с терроризмом и поставки оружия, но возмущены акциями по сожжению Корана в стране.

Поэтому партия власти не склонна "торопить" процесс ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО, говорится в материале.

"Хотя четкий график еще не установлен, официальные представители ПСР выразили мнение, что "протокол не будет обсуждаться в краткосрочной перспективе, но и не будет такого подхода, который бы позволил ему затянуться", – пишет Cumhuriyet.

Собеседники газеты в руководстве партии Эрдогана считают, что протокол не будет вынесен на голосование парламента "до конца декабря", когда будет обсуждение бюджета, и допускают, что его рассмотрение могут отложить "до нового года".

Cumhuriyet также утверждает, не уточняя источники информации, что Эрдоган может использовать вопрос ратификации членства Швеции в НАТО как рычаг влияния на Израиль, чтобы тот остановил обстрелы сектора Газа.

Как известно, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе после нескольких месяцев проволочек направил парламенту страны для ратификации протокол о вступлении Швеции в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Швеция должна стать полноправным членом Альянса до конца ноября.

Кроме Турции, шведскую заявку на вступление в НАТО не одобрила также Венгрия.