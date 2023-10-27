Правительство Дании предложило, как запретить сжигать Коран

Правительство Дании после публичных консультаций в пятницу представило обновленный законопроект о запрете осквернения произведений, имеющих важное религиозное значение, направленный прежде всего на запрет акций по сжиганию Корана.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило датское Министерство юстиции.

Законопроект предусматривает уголовную ответственность за ненадлежащее обращение с произведениями, имеющими "важное религиозное значение для определенного религиозного сообщества". Его цель – принять меры против акций, которые "способствовали росту террористической угрозы для Дании", отмечает ведомство.

Документ после обсуждений скорректировали, сузив сферу применения. Запрет будет касаться только зарегистрированных в Дании религиозных общин и Народной церкви (официальная государственная церковь страны).

Кроме того, запрет будет распространяться только на произведения, имеющие важное религиозное значение – такие как священные писания. А поддержка "негативного отношения" к таким произведениям не будет считаться уголовным преступлением.

Министр юстиции Дании Петер Хуммельгаард пояснил, что законопроект пересмотрели, среди прочего, потому, что запрет в первоначальной формулировке было бы "слишком сложно применить на практике".

По данным датской полиции, с 21 июля по 24 октября включительно в стране зарегистрировали 483 демонстрации с сожжением книг или флагов.

В то же время спецслужбы Дании указали, что недавние сожжения Корана повлияли на безопасность страны и что террористическая угроза для Дании выросла в пределах и без того высокого уровня.

Накануне стало известно, что миграционная служба Швеции решила аннулировать вид на жительство иракского мигранта Салвана Момики, известного акциями по сжиганию Корана.