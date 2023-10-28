Байден прокомментировал удары США по объектам на востоке Сирии

Президент США Джо Байден прокомментировал удары американских истребителей по двум объектам на востоке Сирии, которые использовали иранский Корпус стражей исламской революции и поддерживаемые им группировки.

Заявление Байдена обнародовала пресс-служба Белого дома, сообщает "Европейская правда".

Американский президент отметил, что с 17 октября поддерживаемые КСИР группировки совершили многочисленные атаки с использованием дронов, в результате чего были ранены несколько военнослужащих США. Во время одной из таких атак американский контрактник умер от сердечного приступа, пытаясь попасть в укрытие.

"В ответ на эту серию атак и постоянные угрозы будущих атак, по моему распоряжению, в ночь на 26 октября 2023 года вооруженные силы Соединенных Штатов нанесли точечные удары по объектам на востоке Сирии", – говорится в заявлении Байдена.

По его словам, удары наносились по объектам, которые используются КСИР и связанными с ним группировками для командования и управления, хранения боеприпасов и других целей.

"Цель этих ударов – обеспечить сдерживание, они были осуществлены таким образом, чтобы ограничить риск эскалации и избежать жертв среди гражданского населения. Я отдал приказ о нанесении ударов с целью защиты нашего личного состава, ослабления и срыва продолжающейся серии нападений на Соединенные Штаты и наших партнеров, а также с целью сдерживания Ирана и поддерживаемых им групп боевиков", – подчеркнул Байден.

Он добавил, что он руководил этой операцией в соответствии с обязанностью "защищать граждан Соединенных Штатов как внутри страны, так и за рубежом".

Накануне глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что американские военные ударили по двум объектам на востоке Сирии, которые использовали иранский Корпус стражей исламской революции и поддерживаемые им группировки.

Перед этим Байден направил редкое послание верховному лидеру Ирана аятоли Али Хаменеи, в котором предостерег Тегеран от нападений на американский контингент на Ближнем Востоке.