Байден пригрозил Ирану в случае атаки на войска США на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден предупредил верховного лидера Ирана, что Соединенные Штаты дадут ответ, если Иран или его союзники нападут на американских военнослужащих, дислоцированных на Ближнем Востоке.

Об этом Байден сказал, выступая на совместной пресс-конференции с премьером Австралии в Белом доме, сообщает "Европейская правда".

"Мое предупреждение аятолле заключалось в том, что если они продолжат действовать против этих войск, мы ответим. И он должен быть готов", – отметил глава Белого дома.

Его комментарии прозвучали после нескольких нападений на американские войска и военные объекты на Ближнем Востоке с момента начала войны между Израилем и палестинской боевой группировкой ХАМАС, долгое время получавшей финансовую и материально-техническую поддержку от Тегерана.

США публично пообещали поддержать Израиль в его стремлении нанести военное поражение ХАМАС и положить конец его господству в секторе Газы.

Поддерживаемые Тегераном марионеточные группировки пригрозили атаковать американские военные объекты, если Израиль вторгнется в сектор Газы.

На прошлой неделе произошла серия нападений, которые были направлены на американские базы как в Ираке, так и в Сирии.

Эсминец ВМС США в северной части Красного моря перехватил несколько ракет и беспилотников, запущенных поддерживаемыми Ираном йеменскими повстанцами-хуситами

В понедельник представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер сообщил журналистам, что американские войска в гарнизоне Аль-Танф на юге Сирии сбили два беспилотника, которые нацелились на их позиции. Никто из военнослужащих не пострадал.

В понедельник Райдер также заявил, что Пентагон возложит на Иран ответственность за удары по американским войскам, учитывая прошлую поддержку Ираном группировок.

По данным СМИ, Израиль согласился на просьбу США отложить наземную операцию в секторе Газы, чтобы американская сторона транспортировала в регион дополнительные системы противовоздушной обороны для защиты собственных войск.

Пентагон пытается развернуть около десятка систем ПВО для прикрытия американских военных баз в Ираке, Сирии, Кувейте, Иордании, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.