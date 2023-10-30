Боррель поддерживает проведение ближневосточного "мирного саммита" в Испании

Высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель допустил проведение "мирного саммита" для урегулирования конфликта между Израилем и группировкой ХАМАС в Испании.

Об этом Боррель заявил в понедельник на конференции в Дипломатической школе Мадрида, его цитирует агентство Europa Press, сообщает "Европейская правда".

Говоря об обострении на Ближнем Востоке, топ-дипломат ЕС сказал, что он "надеется" на возможное проведение в Испании "форума" по миру и что это произойдет "быстрее".

Он напомнил, что в Мадриде в 1991 году уже состоялся саммит с участием представителей Израиля, палестинцев и арабских стран, заложивший основы для дальнейшего сближения между израильтянами и палестинцами в Осло.

Боррель также согласился, что нынешний конфликт "обязывает" международное сообщество "взять на себя политические обязательства" воплотить решение о двух государствах (т.е. формировании и признании государства Палестина), поскольку через 30 лет после заключения соглашений в Осло для его достижения было сделано "очень мало или ничего".

На прошлой неделе исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес призвал к проведению "международного мирного саммита" для поиска долгосрочного разрешения кризиса между Израилем и группировкой ХАМАС.

Эту позицию поддержали лидеры Евросоюза в заявлении по итогам состоявшегося 26-27 октября саммита в Брюсселе.

Однако пока не существует ни приблизительных дат и места проведения такого саммита, ни понимания, согласятся ли на него стороны и приведет ли он к конкретным результатам.