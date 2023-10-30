Правительство Сербии инициировало внеочередные выборы

Сербское правительство в понедельник направило президенту Александару Вучичу предложение о роспуске парламента – Народной Скупщины – и созыве внеочередных выборов в законодательный орган власти.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на сайте правительства Сербии.

В предложении указано, что требование проведения внеочередных выборов выдвигала "часть общественности", а 11 сентября часть оппозиционных политических партий обратились с такой просьбой к Вучичу.

"Проведение новых парламентских выборов в нынешних условиях обеспечило бы более высокую степень демократичности, уменьшая напряженность, сложившуюся между противоположными позициями в обществе", – пишет правительство Сербии.

Параллельно с роспуском парламента сербский кабинет министров принял решение распустить городской совет столицы Белграда и еще 64 городов и органов местного самоуправления, в которых также состоятся внеочередные выборы.

Обращение правительства Сербии к Вучичу является формальным процедурным шагом, поскольку сам он уже объявлял, что назначит досрочные парламентские выборы на 17 декабря.

В этом году в Сербии вспыхнули крупные антиправительственные протесты, вызванные двумя массовыми расстрелами в начале мая.

На фоне протестов Вучич отошел от руководства своей Сербской прогрессивной партии, чтобы сформировать более широкое политическое движение.

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