США поддержали отказ Израиля от прекращения огня в секторе Газы

Соединенные Штаты не поддерживают текущие призывы к прекращению огня в конфликте между Израилем и ХАМАС.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, его цитирует агентство AFP, сообщает "Европейская правда".

"Мы не верим, что прекращение огня сейчас является правильным ответом", – сказал Кирби.

"На данный момент мы не поддерживаем прекращение огня", – добавил он.

Кирби отметил, что вместо этого следует рассмотреть гуманитарные паузы для доставки помощи в Газу.

По его словам, США уверены в том, что количество грузовиков с гуманитарной помощью, которые попадают в Газу через контрольно-пропускной пункт Рафах с Египтом, будет увеличено.

"На этом первом этапе, о котором мы говорили с израильтянами, мы пытаемся поднять это количество примерно до 100 в день", – подчеркнул Кирби. Накануне через КПП прошло около 45 грузовиков.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху накануне назвал призывы к прекращению огня "призывами к Израилю сдаться ХАМАС".

Израиль бомбит сектор Газы после терактов ХАМАС 7 октября, во время которых погибли более 1400 человек в Израиле и 229 человек были взяты в заложники.

По данным министерства здравоохранения ХАМАС, в Газе погибли более 8300 человек с начала бомбардировки Израилем.

Израиль в понедельник начал "второй этап" войны, направленной на уничтожение ХАМАС, с расширением своих операций в Газе.

Напомним, на прошлой неделе исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес призвал к проведению "международного мирного саммита" для поиска долгосрочного решения кризиса между Израилем и ХАМАС.

Эту позицию поддержали лидеры Евросоюза в заявлении по итогам саммита, который проходил 26-27 октября в Брюсселе.