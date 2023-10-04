Во Франции клопов в поездах будут искать с помощью служебных собак

Министерство транспорта Франции будет использовать служебных собак для проверки поездов на железной дороге и в метро на наличие клопов на фоне ажиотажа относительно их стремительного распространения.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, в среду заявил глава министерств Клеман Бон.

После встречи с операторами транспортных средств и туристическими ассоциациями Бон рассказал журналистам, что за последние недели поступило около десяти сообщений от пассажиров о клопах в парижском метро и 37 – в железнодорожных поездах.

"Когда есть проблема, мы ее решаем, мы не будем ее отрицать. Вспышки клопов в общественном транспорте нет", – утверждает министр.

Французский чиновник добавил, что все операторы общественного транспорта усилят санитарные процедуры в целом и борьбу с клопами в частности, в частности с помощью команд кинологов, которые являются "самым эффективным" средством выявления клопов.

Кроме того, что три месяца правительство Франции будет публиковать данные обо всех сообщениях о клопах и любых подтвержденных заражениях.

Тема получила огласку во Франции в последние несколько недель, поскольку все больше людей утверждают, что видели клопов на сиденьях в междугородних поездах и метро, есть также видео, которые подтверждают по меньшей мере отдельные случаи.

В конце концов на вопрос обратила внимание мэрия Парижа и выразила опасения, что это может повредить репутации Франции перед Олимпийскими играми 2024 года. В то же время министр здравоохранения Франции Орельен Руссо призвал не раздувать панику.

Во Франции постельные клопы перестали быть серьезной бытовой проблемой с 50-х годов, но в последние 30 лет снова появились, что связывают и с адаптацией насекомых к инсектицидам, и с тем, что люди стали больше путешествовать в переполненном транспорте.