Чехия одобрила новую оборонную стратегию: приоритет - сдерживание агрессора

Правительство Чехии в среду одобрило обновленную Оборонную стратегию страны, прежде всего связанную с фундаментальным ухудшением среды безопасности после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило чешское Министерство обороны.

Оборонная стратегия Чехии определяет Россию как наиболее серьезную долгосрочную угрозу безопасности Праги и ее союзников. Также упоминается Китай, который стремится навязать свои идеи глобального порядка, нестабильности в соседстве с Европой и международного терроризма.

Приоритетом оборонной стратегии Чехии, согласно документу, будет "не воевать с агрессором, а сдерживать его от нападения".

Хотя здесь ключевую роль играет членство Чехии в НАТО, упор делается и на создании хорошо вооруженных, оснащенных, обученных и боеспособных Вооруженных сил, которые могут быть развернуты в операциях коллективной обороны.

"Важно также подготовить территорию Чешской Республики к полномасштабным операциям и обеспечить прием, перемещение и поддержку потенциально большого количества союзнических сил", – говорится в предисловии к стратегии.

Упоминается и необходимость привлекать все необходимые органы власти и общество в целом к обороне Чехии, усилить отечественную оборонную промышленность, а также увеличить оборонные расходы – как минимум до 2% ВВП в год.

В июне чешское правительство одобрило отчет Министерства иностранных дел о пересмотре отношений с Россией, в котором она названа источником угроз и рисков для безопасности Чехии и Европы в ближайшие десятилетия, если не произойдет фундаментальной трансформации российского общества.