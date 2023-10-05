В трагическом ДТП автобуса в Италии погибли 9 украинцев

По данным префектуры Венеции, в аварии с туристическим автобусом, который разбился в Местре 3 октября, погибли 9 украинцев.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет агентство ANSA.

В общем, утверждает префектура, жертвой ДТП стал 21 человек: 9 украинцев, 4 румын, 3 немцев, двое португальцев, хорват, южноафриканец и итальянец. Последний был водителем.

Среди украинцев были три подруги, все 1983 года рождения, детализирует La Repubblica. Также из Украины был 70-летний мужчина, который находился в отпуске с сыном, и 65-летняя женщина.

Что касается пострадавших, то сейчас установлены личности 13 из 15 госпитализированных. Среди них: 5 граждан Украины, 4 немцев, двое испанцев, хорват и француз. Последние двое пострадавших, личности которых еще устанавливают, могут быть гражданами Украины и Германии.

Среди 15 госпитализированных – 12 взрослых и 3 несовершеннолетних. 10 человек в реанимации.

Накануне в МИД Украины подтвердили гибель четырех украинцев и ранения еще четырех.

По пока неустановленным причинам автобус разбился во вторник 3 октября незадолго до 20:00. Он вез туристов в кемпинг.

Автобус слетел с эстакады и упал с высоты. По некоторым сообщениям, автобус работал на метане, упал на линии электропередачи и загорелся. Продолжаются следственные действия.