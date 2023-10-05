Швейцария будет платить до $4000 за возвращение украинцев на родину

Государственный секретариат по вопросам миграции (SEM) Швейцарии в сотрудничестве с властями кантонов разработал план добровольного возвращения украинских беженцев на родину.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Swissinfo со ссылкой на отчет ведомства.

В рамках плана власти намерены отменить для украинцев статус временной защиты "S" в 2024-2025 годах. В Швейцарии ожидают, что к этому времени вернуться на родину смогут около 70 тысяч украинцев, 80% из них – добровольно.

Рассматривается возможность предоставления начальной финансовой помощи, чтобы поощрить людей не ждать окончания срока, чтобы уехать.

Размер помощи варьируется от 1000 до 4000 швейцарских франков (1090 и 4355 долларов США) на человека в зависимости от этапа выезда.

В отчете делается вывод, что необходимо сделать все возможное для поощрения добровольного отъезда, время на который не должно быть ни слишком коротким, чтобы позволить запланировать возвращение в Украину, ни слишком долгим, чтобы не поощрять людей его откладывать.

С этой целью план швейцарских властей предлагает временные рамки от шести до девяти месяцев, в течение которых большинство украинцев должны вернуться на родину.

Ранее сообщалось, что поддержка приема украинских беженцев среди жителей Эстонии упала до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года.

Напомним, страны ЕС в сентябре решили продлить механизм временной защиты для беженцев из Украины до 4 марта 2025 года.