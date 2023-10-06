Макрон не поддерживает санкции против Азербайджана

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг осудил Азербайджан за его военные действия в Нагорном Карабахе, но заявил, что сейчас не время вводить санкции против Баку.

Об этом Макрон сказал, находясь в четверг в Гранаде, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France 24.

В своем заявлении Макрон настоял на правильности позиции французского правительства, даже если Баку считает ее предвзятой в пользу Армении.

В то же время Макрон добавил, что сейчас для ЕС не пришло время вводить санкции против Азербайджана из-за его операции по возвращению Нагорного Карабаха под свой контроль.

Европейские лидеры должны продолжать обсуждать кризис с Азербайджаном, чтобы "лучше защитить" Армению, вместо того, чтобы быстро прибегать к экономическим мерам, добавил он.

"Франция не имеет проблем с Азербайджаном, но Азербайджан, похоже, имеет проблемы с международным правом", – сказал Макрон.

Напомним, на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде планировали переговоры лидеров Армении и Азербайджана совместно с президентом Евросовета и канцлером Германии и президентом Франции. Но президент Азербайджана Ильхам Алиев передумал ехать в Гранаду.

Также на саммит в Гранаде не поехал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который поддерживает Азербайджан в его противостоянии с Арменией.

Неофициально сообщалось, что якобы причиной отказа Алиева стало нежелание западных партнеров включить Анкару в переговорный формат, а также реакция Турции на