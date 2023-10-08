Германия пересмотрит финансовую помощь Палестине из-за агрессии против Израиля

Федеральный министр развития Германии Свенья Шульце в воскресенье объявила о пересмотре финансовой помощи Палестине, учитывая нападение террористической группировки ХАМАС на территорию Израиля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на n-tv.

Как пояснила Шульце, ранее выделенные для помощи Палестине средства почти потрачены, поэтому сейчас "никакие выплаты не осуществляются". Вопрос о дальнейшей поддержке будет обсуждаться в свете последних событий.

"Эти нападения на Израиль являются ужасным разрывом. Поэтому мы проверим все наше взаимодействие с палестинскими территориями", – отметила министр.

По данным Министерства развития ФРГ, Германия является одним из крупнейших доноров для палестинских территорий, обязавшись выделить 125 миллионов евро на 2023-2024 годы, не считая финансирования неправительственных организаций и ООН.

Ведомство объяснило, что речь идет не о прямой помощи Палестине, а о финансировании отдельных гуманитарных проектов, например для обеспечения водоснабжения или медицины – которые часто отвечают интересам и Израиля.

Напомним, в субботу утром террористическая группировка ХАМАС осуществила масштабную атаку на Израиль из района сектора Газа, что стало крупнейшей эскалацией арабо-израильского конфликта за последние 50 лет. По последним данным, от действий ХАМАС погибли более 500 человек.

В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о контртеррористической операции "Железные мечи" и начала обстрел инфраструктуры сектора Газа.

Европейский Союз накануне выступил с заявлением в связи с беспрецедентной атакой ХАМАС против Израиля, выразив поддержку израильской стороне. Сегодня же евроинституции подняли флаг Израиля в знак солидарности.