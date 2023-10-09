Зеленский к НАТО: ХАМАС и Россия - одинаковое зло, нельзя дать террору ни шанса

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к заседанию Парламентской ассамблеи НАТО в Копенгагене призвал к объединению и борьбе с терроризмом, сравнив тактику ХАМАС в Израиле с тактикой России, которую та использует против Украины.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

В своем выступлении Зеленский сказал, что ХАМАС и Россия используют одинаковую тактику, и израильские журналисты, которые были в Украине и стали свидетелями последствий зверств России, сейчас видят то же самое, что происходит в их родной стране.

"То же зло, и единственная разница заключается в том, что это – террористическая организация, которая атаковала Израиль, а здесь – террористическое государство, которое напало на Украину", – сказал Зеленский, выступая по видеосвязи.

Зеленский также связал Иран с вторжением в Украину и нападением на Израиль.

Он подчеркнул, что Иран "не может сказать, что он не имеет ничего общего с тем, что происходит в Украине", если он продает беспилотники Shahed России, и что он не может утверждать, что "не имеет ничего общего с тем, что происходит в Израиле", если его официальные лица заявляют о поддержке ХАМАС.

"Как далеко может зайти такое зло? Не дальше, чем мы ему позволим. Наше единство должно и может остановить зло. Наше желание к миру, а не их желание крови должно определять, как живет мир. Наши правила, основанные на международном праве, а не их попытки сделать смерть правилом", – добавил Зеленский.

Намекая на ситуацию в США, Зеленский сказал, что "сейчас не время уходить с международной арены во внутренние споры. Не время изолироваться. Не время молчать или делать вид, что террор на одном континенте не влияет на глобальные дела".

"Европа должна быть активной. США должны быть активными. Китай, Индия, арабские государства должны почувствовать, как многое может развалиться, если они позволят террористам достичь их целей.

Турция, Бразилия и вся Латинская Америка, Япония, Австралия, Канада, африканские государства, центральноазиатские государства, Корея, Пакистан, Индонезия, Карибы, тихоокеанские государства – каждый должен быть активным в защиту жизни и международного права. Мы не должны дать террору ни шанса", – сказал он.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в понедельник обратилась к Североатлантическому альянсу с призывом не поддаваться усталости от войны в Украине.

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что полномасштабная война России против Украины является экзистенциальной для Европы, поэтому европейцы не могут себе позволить не победить вместе с Украиной.