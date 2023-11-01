В Чехии партия пророссийского экс-премьера значительно опережает правящие политсилы

Если бы выборы в Палату депутатов парламента Чехии проходили в сентябре, движение ANO экс-премьера Андрея Бабиша победило бы на них с 34% голосов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства Median, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

По сравнению с июльским опросом показатель движения ANO улучшился на один процентный пункт.

Гражданская демократическая партия действующего премьера Петра Фиалы и "Пираты" (тоже сейчас входят в правительственную коалицию) идут за ней с большим отрывом, поддержка обеих партий упала.

За ODS проголосовали бы 13% избирателей, за "Пиратов" – 11,5%.

В Палату депутатов также попали бы движение SPD Томио Окамуры (9,5%), STAN (6,5) и TOP 09 (5,5).

Зато ныне правящая KDU-ČSL не преодолела бы пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в Палату депутатов.

Сумма результатов партий правительственной коалиции, то есть ODS, STAN, KDU-ČSL, "Пираты" и TOP 09, составила бы 40,5%, что соответствовало бы получению 91 мандата, чего было бы недостаточно для большинства. Движение ANO, победившее на выборах, получило бы 85 мандатов, поэтому не имело бы большинства, но теоретически могло бы сформировать коалицию с ODS. Другой возможностью была бы коалиция АНО и SPD.

Напомним, 19 октября в Чехии депутаты нижней палаты парламента не смогли объявить вотум недоверия правительству во главе с премьер-министром Петром Фиалой.

Это была уже третья попытка объявить вотум недоверия правительству Фиалы с момента его прихода к власти после выборов 2021 года.

Следующие очередные парламентские выборы в Чехии должны пройти в 2025 году.