Президент Литвы объяснил, почему ЕС задерживает поставки миллиона боеприпасов Украине
Президент Литвы Гитанас Науседа назвал причины задержки миллиона боеприпасов, которые Евросоюз пообещал Украине.
Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал телеканалу LRT.
По словам литовского президента, задержки с предоставлением Киеву обещанных ЕС артиллерийских снарядов связаны с недостаточными возможностями военно-промышленного комплекса.
"Мы должны признать, что мы еще не достигли тех объемов, которые необходимы для продолжения предоставления этой военной поддержки Украине", – отметил Науседа.
Говоря о финансовом пакете в 50 млрд евро со стороны ЕС в поддержку Киева, президент Литвы заверил, что политическая воля для его принятия есть. Он выразил надежду, что консенсус по этому вопросу будет найден в течение нескольких месяцев.
"Вопрос в том, хватит ли этих денег, ведь речь идет о более длительном периоде времени, а это означает, что (сумма) также должна быть разделена на годы. Тогда мы получим среднегодовую сумму, которая будет меньше, чем 18 млрд (евро), выделенных в этом году", – сказала Науседа.
В то же время президент Литвы подчеркнул, что страны договорились вернуться к этому вопросу, если Киеву действительно понадобится больше средств.
Ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал страны-члены ЕС не тормозить с поставкой обещанных Украине боеприпасов.
Комментарии чиновников Литвы появились после публикации агентства Bloomberg, в которой говорилось, что ЕС отстает от планов предоставить Украине миллион боеприпасов.
По данным СМИ, ЕС пока достиг лишь около 30% от запланированного объема поставок. Журналисты предполагают, что до марта 2024 года Украине не успеют передать обещанный миллион боеприпасов.
Между тем НАТО подталкивает страны-члены Альянса к преодолению протекционистских тенденций и согласованию единого стандарта артиллерийских боеприпасов для увеличения их производства.