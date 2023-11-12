В Турции арестовали украинца, сбившего насмерть грабителей, укравших у него €35 тысяч

В районе Алании в турецкой провинции Анталия задержали гражданина Украины, который сбил насмерть двух азербайджанцев, которые перед тем его ограбили.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Hurriyet.

Инцидент произошел в пятницу перед отелем в районе Махмутлар. Согласно полученной информации, пока украинец Дмитрий Ц. сидел в автомобиле, подозреваемые по имени Мурат О. и Эльнур Б., которые подъехали на мотоцикле без номерного знака, показали ему пистолет и приказали открыть окно автомобиля. Когда мужчина отказался, подозреваемые разбили окно прикладом пистолета и приказали отдать им сумку, находившуюся в машине.

Когда Дмитрий Ц. не отдал сумку, подозреваемые выстрелили в автомобиль, а затем забрали сумку и скрылись на мотоцикле.

Украинец, который начал преследовать подозреваемых, врезался в мотоцикл через 300 метров. После сообщений очевидцев на место происшествия было отправлено много бригад жандармерии и медиков. Медицинские бригады прибыли по указанному адресу и установили, что Мурат О. и Эльнур Б. погибли. Команды жандармерии изъяли пистолет и стреляную гильзу во время расследования на месте происшествия.

В ходе следствия стало известно, что в похищенной сумке было 35 тысяч евро.

Дмитрия Ц. задержали за то, что он сбил своим автомобилем 2 подозреваемых и вызвал их смерть. Также задержали еще одного человека, который, как утверждается, имел связь с погибшими подозреваемыми в вымогательстве. Подозреваемые были переданы в суд Алании.

Стоит отметить, что момент ограбления и то, как Дмитрий Ц. преследует подозреваемых на мотоцикле и сбивает их своим автомобилем, было зафиксировано на видео с камер наблюдения.

Напомним, в конце лета в городе Каменец-Зомбковицкий на юго-западе Польши произошел инцидент с участием группы футбольных фанатов, которые избили и ограбили двух граждан Украины.

В начале июля в Берлине неизвестные подожгли фургон организации, которая оказывает помощь беженцам из Украины.