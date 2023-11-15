Опрос: Треть европейцев верят в распад ЕС в течение 20 лет

Исследование Европейского совета по международным отношениям (ECFR) свидетельствует, что среди европейских стран, а также в крупных государствах за пределами Европы значительное количество людей считают реальным сценарий распада ЕС в течение 20 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По сравнению с Соединенными Штатами и Китаем участники опроса, который охватил 24 европейские и неевропейские страны, Европейский Союз наименее часто описывали как "сильный", хотя и отмечали его потенциал "мягкой силы" (то есть невоенных средств воздействия).

В Европейском совете по международным отношениям указывают, что респонденты за пределами Европы проводят разницу между привлекательностью Европы как места для туризма и проживания и силу и устойчивость ЕС как политического проекта.

"Чрезвычайно большое количество людей за пределами Европы считает, что ЕС распадется в течение следующих 20 лет", – говорится в публикации. Наиболее скептически относятся к будущему Евросоюза в Китае (67%), Саудовской Аравии (62%) и России (54%).

Более 40% респондентов согласились с этим тезисом в Южной Африке, Индии и Турции. Среди американцев перспективу распада ЕС в течение 20 лет поддержали 34%.

"Шокирует то, что треть (33%) опрошенных нами европейцев также верит в это – хотя 50% не согласны", – добавляют в ECFR.

Исследование указывает, что взгляды на распад Евросоюза коррелируют с верой в победу России над Украиной в развязанной полномасштабной войне. За пределами Европы 73% тех, кто считает распад ЕС вероятным, также ожидают победы России.

"Более того, 14% неевропейских респондентов, которые считают распад ЕС "очень вероятным", также выделяются тем, что в большинстве своем считают победу России также "очень вероятной" (52%)", – указывают авторы.

Исследование основывается на опросе общественного мнения взрослого населения в сентябре и октябре 2023 года в 11 европейских странах (Дания, Эстония, Франция, Германия, Италия, Польша, Португалия, Румыния, Испания, Швейцария, Великобритания).

Неевропейские страны представлены Бразилией, Китаем, Индией, Индонезией, Россией, Саудовской Аравией, Южной Африкой, Южной Кореей, Турцией и США.

Напомним, последние опросы свидетельствуют, что подавляющее большинство немцев, даже ультраправые, поддерживают членство в ЕС.

Между тем в Польше половина населения одобряет сохранение той поддержки, которую сейчас имеют украинские беженцы в стране, но почти 40% в большей или меньшей степени против.