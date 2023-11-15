США не будут помогать Азербайджану до прогресса в переговорах с Арменией

США не будут оказывать военную и другую помощь Азербайджану, пока не будет достигнут прогресс в переговорах о мире с Арменией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на слушаниях в Комитете по иностранным делам, его цитирует APA.

"Мы четко заявили, что после событий 19 сентября (когда Азербайджан начал военную операцию по возвращению под свой контроль Нагорного Карабаха. – Ред.) ничего не будет как обычно с Азербайджаном, пока мы не увидим прогресса на пути к миру. Именно поэтому мы отменили несколько встреч на высоком уровне, осудили действия", – сказал О'Брайен.

Он отметил, что США не будут продолжать приостановление 907-й поправки, которая запрещает прямую помощь Азербайджану, "если не будет достигнут прогресс в азербайджано-армянских мирных переговорах".

При этом О'Брайен добавил, что эта американская помощь имеет значение как для Азербайджана, так и для США.

О'Брайен подчеркнул, что США продолжают свою деятельность в направлении мирного соглашения. По его словам, следующие несколько недель будут решающими в выражении добрых намерений сторон.

Дипломат добавил, что после 19 сентября состоялись 13 визитов на высоком уровне в Баку и Ереван. Он сообщил, что Госдепартамент также работает с турецкими коллегами по мирному процессу.

Поправка 907 Закона США "О поддержке свободы" запрещает любую прямую помощь Соединенных Штатов азербайджанскому правительству. Закон активно лоббировался армянской общиной США и был принят в ответ на блокаду Азербайджаном Армении во время Первой нагорно-карабахской войны между двумя странами.

24 октября 2001 года Сенат принял изменения в закон, которые предоставили президенту возможность отказываться от применения поправки 907, что и было сделано.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией продолжается на протяжении десятилетий. После распада Советского Союза они воевали за регион Нагорного Карабаха, который был преимущественно населен армянами и, согласно международному праву, принадлежит Азербайджану.

В сентябре Азербайджан восстановил контроль над Нагорным Карабахом в результате однодневной военной операции. После нее из региона выехали более 100 тысяч этнических армян, практически все его население.

Премьер Армении Никол Пашинян недавно заявил, что надеется заключить мирное соглашение с Азербайджаном в ближайшие месяцы и установить со страной дипломатические отношения.