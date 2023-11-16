Азербайджан отказался от встречи с Арменией в Вашингтоне и обвинил США в предвзятости

Министерство иностранных дел Азербайджана заявило в четверг, что не может принять участие во встрече с министром иностранных дел Армении, запланированной на 20 ноября в Вашингтоне, из-за "одностороннего подхода Соединенных Штатов".

Об этом, как пишет "Европейская правда", министерство объявило в заявлении в пятницу.

В заявлении сказано, что высокопоставленные чиновники США нежелательны в Баку по той же причине.

Азербайджан выразил возражения против, как он считает, "односторонних и предвзятых" комментариев помощника госсекретаря США Джеймса О'Брайена в среду в комитете по иностранным делам Палаты представителей.

Согласно заявлению, когда О'Брайен сказал, что применение силы Азербайджаном в сентябре побудило большую часть населения из более 100 тысяч этнических армян покинуть родные дома в Нагорном Карабахе, он не упомянул о "незаконном размещении более 10 тысяч армянских вооруженных сил".

МИД пожаловался, что О'Брайен не упомянул, что "более двух месяцев Армения не реагирует" на мирные предложения Азербайджана.

В заявлении МИД Азербайджана также указано, что Вашингтон продолжает предлагать поддержку Армении, несмотря на то, что Армения является "агрессором и источником дестабилизации в регионе".

Согласно стенограмме, опубликованной комитетом, О'Брайен сказал, что "в отношениях Вашингтона с Баку не может быть "бизнеса, как обычно".

Он отметил, что США не будут оказывать военную и другую помощь Азербайджану, пока не будет достигнут прогресс в переговорах о мире с Арменией.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией продолжается на протяжении десятилетий. После распада Советского Союза они воевали за регион Нагорного Карабаха, который был преимущественно населен армянами и, согласно международному праву, принадлежит Азербайджану.

В сентябре Азербайджан восстановил контроль над Нагорным Карабахом в результате однодневной военной операции. После нее из региона выехали более 100 тысяч этнических армян, практически все его население.

Премьер Армении Никол Пашинян недавно заявил, что надеется заключить мирное соглашение с Азербайджаном в ближайшие месяцы и установить со страной дипломатические отношения.