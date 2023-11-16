США наложили санкции на чиновников Западных Балкан из-за помощи России и коррупции

Соединенные Штаты в четверг объявили о пакете санкций против должностных лиц из Сербии, Боснии и Герцеговины Черногории и Северной Македонии, причастных к коррупционным деяниям и продвижению интересов России на Западных Балканах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает пресс-служба американского Минфина.

В Боснии и Герцеговине под санкции попали член исполнительного совета Альянса независимых социал-демократов (партии президента Республики Сербской Милорада Додика) Саво Цвиетинович и министр промышленности РС Петар Джокич.

Утверждается, что Цветинович помогал незаконному перемещению вертолетных двигателей, произведенных в Украине, в Россию через территорию БиГ, а Джокич стоял за проектом нефтепровода, который поставлял бы нефть российской компании на территории РС.

Также под санкции попал Душко Перович – многолетний глава представительства РС в Москве, который способствует контактам между Додиком и Путиным.

В Черногории под санкции США попали криминальные авторитеты Миодраг Давидович и Бранислав Микунович, которые подрывают демократические преобразования на Западных Балканах.

Новые ограничения также касаются Сергея Самсоненко – гражданина России и Северной Македонии, который проживает в последней и причастен к отмыванию денег. Под санкции попали жена Самсоненко Ирина и связанные с ним компании.

Отдельно Государственный департамент США ввел санкции против лидера ультраправой Сербской народной партии Миши Вацича, который был наблюдателем на российских псевдореферендумах об аннексии оккупированных Россией регионов Украины в сентябре 2022 года.

Ведомство также наложило санкции на основателя партии Ненада Поповича и его многочисленных компаний и холдингов в Сербии и России, которые помогают российской экономике.

В прошлом месяце США ввели санкции против членов семьи Милорада Додика, президента Республики Сербской, которая входит в состав Боснии и Герцеговины, и связанных с ним компаний из-за политической коррупции.