ЕС разделяет оценку Зеленского о российской угрозе на Западных Балканах

В Еврокомиссии заявили, что им известно об угрозе РФ для государств Западных Балкан, о которой накануне предупредил президент Владимир Зеленский.

Об этом в пятницу на брифинге в Брюсселе заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, пишет "Европейская правда".

Зеленский сообщил накануне в общении с представителями африканских СМИ, что Украина получает информацию о планах РФ по подрыву ситуации на Западных Балканах.

"Мы получаем информацию. У России длинный план. Ближний Восток, вторым отвлечением внимания будут Балканы, по крайней мере если страны мира сейчас ничего не сделают, то будет снова такой взрыв. И снова, это не новая история. В их отношениях кризис и он давно. Поэтому Россия будет вкладываться для того, чтобы одна страна Балкан сегодня воевала с другой страной",- сказал Зеленский.

Стано прокомментировал это заявление, отметив, что ЕС известно о таких усилиях РФ.

"Уже некоторое время мы говорим о том, что Россия пытается осуществлять свое вредное влияние, в частности, и на территории Западных Балкан. Да, это беспокойство, которое мы разделяем", – сказал Стано, подчеркнув, что это беспокойство не является новым.

"Мы солидарны в этом вопросе с украинским президентом. Мы знаем, что Россия делает все, что она может, чтобы посеять недовольство, политическую нестабильность, иностранное вмешательство, манипуляции информацией. Именно поэтому мы усиливаем наше сотрудничество и поддержку с нашими партнерами на Западных Балканах", – добавил он.

Этой весной США предупреждали о значительном влиянии российской пропаганды на страны Западных Балкан.

Президент Северной Македонии Стево Пендаровский предостерегал, что угроза России для региона Западных Балкан, которая существовала в последние годы, опасна и сейчас.

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