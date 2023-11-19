Штат Нью-Йорк подтвердил признание Голодомора геноцидом украинского народа

Американский штат Нью-Йорк издал прокламацию по случаю 90-й годовщины Голодомора, где еще раз подчеркнул признание Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Facebook сообщила посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова.

Она отметила, что штат Нью-Йорк также провозгласил ноябрь месяцем памяти об украинском Голодоморе-геноциде в Украине.

"Очень благодарны губернатору штата Нью-Йорк Кэти Гокул за солидарность с Украиной. Спасибо команде Генерального консульства Украины в Нью-Йорке и украинской общине за активную работу по чествованию памяти о жертвах Голодомора", – поблагодарила Маркарова.

Она призвала присоединиться к украинской общине, чтобы совместно вспомнить миллионы невинных жертв Голодомора 1932-1933, и в частности пригласила на церемонию памяти жертв Голодомора в Вашингтоне 25 ноября у Мемориала жертвам Голодомора.

Ранее Айова стала тридцать третьим штатом США, где Голодомор 1932-1933 годов признали геноцидом украинского народа.

Перед этим Голодомор признали геноцидом американские штаты Вашингтон, Мэриленд, Аризона и Вайоминг.

Голодомор – искусственно созданный сталинским репрессивным режимом голод 1932-1933 годов в эпоху расцвета коллективизации, то есть принудительного отбора частного имущества и организации коллективных хозяйств. В результате тех событий из-за отсутствия пищи погибли, по разным оценкам, от четырех до шести миллионов украинцев, преимущественно в сельской местности.

На сегодня Голодомор признали геноцидом украинского народа парламенты около трех десятков стран мира, а также Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы.