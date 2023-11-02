Германия передала Украине новую партию помощи с бронемашинами и зимней формой

Германия отчиталась о новой партии переданной Украине военной помощи, охватывающей разнообразное оборудование – от бронемашин до защитных очков.

Как сообщает "Европейская правда", детали опубликованы в списке присланной Украине помощи, который регулярно обновляется на сайте немецкого правительства.

За последнюю неделю в Украину передали;

- 12 бронетранспортеров – в дополнение к четырем переданным ранее (всего уже 16);

- два радара TRML-4D для наблюдения за воздушным пространством (в дополнение к четырем переданным ранее);

- семь разведывательных дронов Primoco ONE;

- две системы самозащиты для вертолетов AMPS;

- еще пять беспилотных надводных аппаратов (в дополнение к 15 переданным ранее);

- 12 грузовиков MAN TGS;

- четыре седельных тягача 8x8 и четыре полуприцепа (всего уже 75 и 70 соответственно);

- 32 спутниковых терминала SatCom (всего уже 230);

- 10 тысяч защитных очков из запасов Бундесвера и промышленных складов;

- 30 тысяч комплектов зимней формы;

- один принтер PCB.



Напомним, в предыдущий пакет вошла еще одна система IRIS-T, боеприпасы и бронетранспортеры.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о подготовке зимнего пакета военной помощи для Украины, ключевым элементом которого станут средства противовоздушной обороны.

Напомним, на последней встрече формата "Рамштайн" глава Пентагона назвал Германию среди крупнейших доноров Украины – с учетом размера экономики ее вклад больше, чем США.