Вице-президент Европейской комиссии Маргаритис Схинас заявил, что никаких уступок для принятия стран Западных Балкан и других стран в Европейский Союз сделано не будет.

Об этом он заявил в своем выступлении в понедельник на Саммите в Салониках, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

"Что касается усилий Западных Балкан и большего региона по вступлению в ЕС, есть две четкие красные линии, – сказал он.

"Первая требует от кандидата абсолютной уверенности в способности страны уважать демократию, права человека и верховенство права, а также поддерживать фундаментальные ценности и социальную модель ЕС", – подчеркнул Схинас.

Вторая красная линия, которую подчеркнул Схинас, предусматривает, что страны-кандидаты "примут без всяких оговорок геополитическую ориентацию ЕС в сегодняшней нестабильной глобальной сфере".

Это должно предостеречь государства, "которые считают, что они могут сочетать собственные интересы с европейскими ценностями", добавил Схинас.

На саммите лидеров ЕС в декабре будут рассматривать решение, начинать ли переговоры о вступлении с Украиной. Сейчас на пути "зеленому свету" может стать Венгрия, которая обещает блокировать положительное для Киева решение.

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