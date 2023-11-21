Кипр пригласил иностранных экспертов для расследования уклонения РФ от санкций

Президент Кипра Никос Христодулидис попросил неназванную третью страну прислать опытную команду экспертов по финансовым преступлениям для помощи в расследовании обвинений в том, что поставщики финансовых услуг страны помогали российским олигархам обходить санкции.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью агентству Associated Press.

Отмечается, что его просьба была принята, и иностранные эксперты помогут команде из семи полицейских следователей просеять старые и новые сообщения в СМИ, в которых утверждается, что кипрские юристы и бухгалтеры переводили деньги российских олигархов через теневую сеть компаний и трастов, чтобы избежать их конфискации в соответствии с санкциями, связанными с войной РФ против Украины.

Лидер Кипраотметил, что сейчас ведется много расследований относительно вероятного уклонения от санкций, но не стал раскрывать подробностей.

По словам Христодулидиса, иностранные эксперты помогут своим коллегам лучше проводить расследования, одновременно ускоряя процесс, чтобы показать, что "Кипр имеет нулевую толерантность к коррупции".

"Наша цель состоит именно в том, чтобы не было никаких инсинуаций, которые бы бросали тень на имя нашей страны", – сказал президент.

Христодулидис указал, что краеугольным камнем его стремления лишить Кипр недоброй репутации является создание Единого надзорного органа – независимого органа экспертов по финансовым преступлениям, задачей которого является борьба с любыми финансовыми злоупотреблениями или уклонением от санкций.

Он добавил, что соответствующий законопроект уже подготовлен для обсуждения и принятия парламентом, а для усиления подразделения полиции по борьбе с финансовыми преступлениями будет нанято больше экспертов с юридическим или бухгалтерским образованием.

"Для меня любое обвинение, большое или малое, является обвинением против нашей страны, которое я не могу принять, поскольку оно негативно влияет на нашу способность привлекать частные инвестиции", – сказал Христодулидис.

Последние обвинения появились в нескольких статьях, опубликованных Международным консорциумом журналистов-расследователей на прошлой неделе. Они ссылались на утечку документов, которые якобы показывают, как некоторые кипрские фирмы помогали российским олигархам перемещать свои деньги, чтобы избежать санкций.

Ранее власти Кипра пообещали усилить контроль над движением капитала через компании в его юрисдикции после масштабного расследования консорциума журналистов о роли кипрских компаний в сокрытии сотен миллионов долларов активов, связанных с подсанкционными лицами из России.

Перед этим Христодулидис пообещал строгое соблюдение санкционного режима против России из-за развязанной ею войны в Украине.