Франция готова отказаться от требования, тормозящего план ЕС по предоставлению снарядов Украине

На фоне беспокойства, что Европейский Союз не выполнит обещание поставить Украине миллион артиллерийских снарядов до марта 2024 года, Франция согласилась пересмотреть предыдущее требование закупать снаряды только в Европе.

Об этом французский дипломат рассказал изданию Politico, пишет "Европейская правда".

Как указал собеседник Politico, комментируя потенциальное согласие Франции на покупку артиллерийских снарядов за рубежом, "если нам придется приспосабливаться, мы будем приспосабливаться".

"Нам нужны европейские преференции, потому что если мы не будем поощрять компании (к производству. – Ред.), мы не сможем выйти из цикла. Но мы знаем, как быть гибкими, чтобы помочь Украине", – добавил дипломат из Франции.

В начале этого года ЕС разработал план увеличения поставок боеприпасов в Украину путем отправки снарядов из имеющихся запасов и возмещения расходов странам из Европейского фонда мира ЕС, а также план совместной закупки боеприпасов Европейским оборонным агентством стоимостью 1 миллиард евро.

Однако еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон вместе с Германией и Францией не согласились включить в этот план боеприпасы, произведенные за пределами ЕС. Эта позиция вызывает все большее беспокойство, поскольку в Брюсселе признают отставание от плана.

На этом фоне все громче звучат призывы как в ЕС, так и за его пределами искать снаряды для Украины за рубежом.

В Еврокомиссии, однако, считают, что ЕС к весне может выйти на производство более 1 млн боеприпасов в год, и выполнение обещания о "миллионе снарядов для Украины" возможно, если страны Евросоюза приложат усилия для этого.