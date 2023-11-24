Германия продлила проживание беженцев из Украины до марта 2025 года

Федеральный совет Германии (Бундесрат, верхняя палата парламента) одобрил распоряжение Федерального министерства внутренних дел о продлении временной защиты для беженцев из Украины еще на год – до марта 2025-го.

Об этом сообщило немецкое МВД, пишет "Европейская правда".

Согласно решению, вид на жительство беженцев из Украины, которые бежали от российской агрессии и получили защиту в Германии, будут оставаться в силе до 4 марта 2025 года.

На практике это означает, что украинским беженцам не нужно подавать заявление на продление временного статуса или посещать иммиграционные органы.

"Это большое облегчение для иммиграционных служб и обеспечивает безопасность и четкую перспективу для тех, кого это касается. Мы продолжим защищать жизни многих людей из Украины, пока будет продолжаться эта ужасная война. Мы будем продолжать тесно стоять рядом с Украиной", – прокомментировала министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.

По данным немецкого МВД, сейчас в Германии живут около 1,1 миллиона украинских беженцев, из них около 350 тысяч – дети и молодежь в возрасте до 18 лет, а около двух третей взрослых беженцев – женщины.

Основанием для дальнейшего продления временной защиты в Германии стало решение стран-членов ЕС в конце сентября 2023 года, которое окончательно вступило в силу в октябре.

Как сообщалось, федеральный министр труда Германии Губертус Хайль считает, что работодателям следует брать на работу украинских беженцев, которые еще не успели овладеть немецким языком на должном уровне, но имеют его базовые знания.