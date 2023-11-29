США наложили новые санкции на сеть незаконного финансирования Ирана

Министерство финансов США в среду, 29 ноября, объявило о санкциях против более 20 физических и юридических лиц из-за причастности к незаконному финансированию и материально-техническому обеспечению иранского режима.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении ведомства.

Американская сторона утверждает, что подсанкционные лица способствовали финансированию Вооруженных сил Ирана и их Генерального штаба, а также Корпуса стражей исламской революции, через "сети подставных компаний и брокеров, базирующихся за рубежом".

Схемы, к которым причастны подсанкционные люди и компании, предусматривали использование посредников, а также подделку свидетельств о стране происхождения товара – прежде всего сырьевых, таких как нефть.

Под последние ограничения США попали, среди прочего, физические и юридические лица из Гонконга, Объединенных Арабских Эмиратов. Некоторые из них, например, пытались сбыть иранский нефтяной конденсат под видом малазийской.

"Иран получает эквивалент миллиардов долларов от продажи сырьевых товаров для финансирования своей расшатывающей региональной деятельности и поддержки многочисленных региональных марионеточных группировок, в частности ХАМАС и "Хизбаллу", – отмечает Минфин США.

В октябре США ввели новые санкции против лиц и компаний, базирующихся в Иране, Гонконге, Китае и Венесуэле, за содействие программам Тегерана по разработке баллистических ракет и беспилотников.

Перед тем более сотни конгрессменов как от Республиканской, так и от Демократической партий заявили о требовании к администрации президента США Джо Байдена ввести санкции против Ирана за его роль в поддержке террористической группировки ХАМАС после жестокого нападения на Израиль.