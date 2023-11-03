В Германии настроены оказывать военную поддержку Украине до конца этого десятилетия и далее.

Об этом сообщил генерал-майор Кристиан Фройдинг, руководитель Специального штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии, в интервью газетам Stuttgarter Zeitung и Stuttgarter Nachrichten, передает "Европейская правда".

По его словам, с началом войны на Ближнем Востоке для Германии ничего не меняется: "Для нас понятно: мы поддерживаем Украину так же, как и Израиль".

Однако, как отметил генерал, начальная ситуация в обеих странах очень отличается.

"Украинские вооруженные силы только начинают модернизироваться. Армия Израиля хорошо оснащена, хорошо обучена и готова со дня на день вести войну. Экономические возможности Украины и Израиля также абсолютно разные. Кроме того, природа войны отличается", – пояснил Фройдинг.

Он отметил, что если в начале большой войны речь шла преимущественно о ситуативной поддержке, то сейчас идет планирование на долгосрочную перспективу.

"Вместе с Украиной и нашими партнерами мы говорим о том, как должны выглядеть будущие украинские вооруженные силы. Понятно одно: военная поддержка Украины – это задача до конца десятилетия и далее. В нашем бюджетном планировании уже предусмотрены средства до 2032 года, что свидетельствует о нашей решимости", – отметил генерал.

Он отметил необходимость помочь Украине развивать способности, чтобы она могла оставаться свободным государством, способным защитить себя и сдерживать нападающих.

"Для меня борьба за свободу не имеет срока годности", – сказал немецкий генерал.

Фройдинг также рассказал, что с начала полномасштабной российской агрессии против Украины более 8 тысяч украинских солдат прошли подготовку в Германии.

Накануне Германия отчиталась о новой партии переданной Украине военной помощи, охватывающей разнообразное оборудование – от бронемашин до защитных очков.

Напомним, в предыдущий пакет вошла еще одна система IRIS-T, боеприпасы и бронетранспортеры.