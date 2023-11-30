Разведка Британии: Россия начала разворачивать в Украине новую дивизию десантников

Британская разведка предполагает, что Россия начала разворачивать на оккупированной части Херсонщины новосформированную дивизию десантников.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 30 ноября.

Разведка предполагает, что Россия впервые начала разворачивать в Украине – на оккупированной Херсонщине – новосформированную 104-ю армейскую десантно-штурмовую дивизию.

О планах восстановить это подразделение, которое с 1998 года сократили до размера бригады, в августе 2023 года заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Подчиненные подразделения 104-й дивизии предположительно включают 337-й полк и 52-ю артиллерийскую бригаду.

Разведка предполагает, что уровень подготовки бойцов восстановленной 104-й дивизии недостаточен и ниже стандартов для десантников, которых считают "элитой". За ней скорее всего будет тщательно следить генерал-полковник Михаил Теплинский – командующий воздушно-десантных войск России, которого с октября назначили руководителем группы войск "Днепр".

В предыдущих обзорах разведка Британии рассказывала, что незначительное продвижение под Авдеевкой стоило россиянам огромных потерь.

Также британские аналитики отмечают, что РФ стала чаще применять в Украине 500-килограммовые кассетные авиабомбы.