В Германии семеро россиян напали на четырех украинцев

Группа из семи молодых россиян намеренно спровоцировала и напала на четырех украинцев в немецком городе Бремен.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bild.

По информации издания, нападение произошло во вторник вечером, когда четверо украинцев (всем по 19 лет) сидели на скамейке в парке возле главного железнодорожного вокзала, и к ним подошла группа россиян.

По предварительным данным, семеро россиян искали возможность устроить драку, выкрикивая пророссийские лозунги (в частности "Свободу России"), и набросились на украинцев.

Впоследствии 16-летний россиянин вытащил пистолет и ударил одного из украинцев по голове. После избиения нападавшие отобрали у него наручные часы и наушники и скрылись.

Как говорится в материале Bild, своевременно оповещенные сотрудники федеральной полиции смогли арестовать 16-летнего россиянина и передать его законным опекунам.

Ранее полиция польского Гданьска задержала трех человек, причастных к нападению на пару 16-летних подростков из Украины.

Как сообщалось, шотландская полиция расследует нападение на трех украинских подростков в Эдинбурге в минувшие выходные, которое, вероятно, произошло на расистской почве.

В конце августа в Чехии полиция задержала и уже допрашивает мужчину, которого подозревают в жестоком избиении двух украинок в городе Пласы на севере Пльзенского края.