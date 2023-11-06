Норвегия хочет возродить израильско-палестинский дипломатический канал

Норвегия изучает пути возрождения израильско-палестинского дипломатического канала для поиска политического решения конфликта, который длится десятилетиями.

Об этом заявил норвежский министр иностранных дел Эспен Барт Эйде, которого цитирует Reuters, сообщает "Европейская правда".

Норвегия выступала посредником в переговорах между Израилем и Организацией освобождения Палестины в 1992-1993 годах, которые привели к подписанию соглашений в Осло в 1993 году. Эти переговоры проходили в условиях полной секретности.

С тех пор страна продолжает участвовать в работе группы доноров, координирующей международную помощь палестинским территориям, – Специального комитета связи (AHLC).

По словам Барта Эйде, сейчас существует заинтересованность в попытке возродить AHLC как возможный канал дипломатии.

"Мы слышим сейчас от очень многих сторон – американской, европейской и арабской. Они хотят увидеть, может ли этот канал снова быть актуальным. Эта война напомнила всем, что не существует другого долгосрочного решения, кроме решения о двух государствах, которое надеялись увидеть после заключения соглашений в Осло 30 лет назад", – отметил министр.

Барт Эйде сказал, возможно, что из этой "ужасной драматической ситуации", которая происходит сегодня в Газе, "мы увидим политический процесс, который вернется на правильный путь", при условии, что война в Газе не распространится на другие страны на Ближнем Востоке.

"Это то, на что мы надеемся, и если те, кто участвует, хотят этого, Норвегия, конечно, будет готова поддержать это тем, чем сможет", – добавил он.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал проведение 9 ноября гуманитарной конференции для обсуждения ситуации с войной Израиля против террористической группировки ХАМАС.

В прошлом месяце исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес призвал к проведению "международного мирного саммита" для поиска долгосрочного разрешения кризиса между Израилем и палестинцами.

Эту позицию поддержали лидеры Евросоюза в заявлении по итогам состоявшегося 26-27 октября саммита в Брюсселе.

Однако пока не существует ни приблизительных дат и места проведения такого саммита, ни понимания, согласятся ли на него стороны и приведет ли он к конкретным результатам.