Правительство Британии проведет чрезвычайное заседание по последствиям войны на Ближнем Востоке

Заместитель премьер-министра Великобритании Оливер Дауден проведет заседание правительственного комитета по чрезвычайному реагированию COBRA, чтобы обсудить возможное реагирование на последствия войны между Израилем и ХАМАС в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Заседание проводится для координации реакции правительства на ситуацию в Израиле и Газе.

"На заседании будет рассматриваться широкий спектр вопросов, но, очевидно, особое внимание будет уделено влиянию террористической атаки на Великобританию и тому, как мы можем решить некоторые важные проблемы, связанные со сплоченностью общества", – сказал представитель британского правительства.

Заседание проходит на фоне обеспокоенности министров пропалестинскими демонстрациями, запланированными на День перемирия, который будут отмечать 11 ноября, а также огромным ростом антисемитских и исламофобских инцидентов в Британии.

Ранее стало известно, что правительство Великобритании подготовило законодательные изменения, которые предлагают охватить определением экстремизма всех, кто "подрывает" институты страны и ее ценности.

Информация о планах британского правительства расширить определение экстремизма появилась на фоне ряда пропалестинских демонстраций в Лондоне на фоне войны Израиля против террористической группировки ХАМАС.