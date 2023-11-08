Блинкен: Израиль не должен оккупировать Газу

Соединенные Штаты выступают против возможной повторной оккупации Израилем Газы.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NBC News.

По словам Блинкена, очевидно, что "Газа не может оставаться под контролем ХАМАС", но "также очевидно, что Израиль не может оккупировать Газу".

Госсекретарь отметил, что после завершения конфликта может потребоваться определенный переходный период, но палестинский народ должен играть центральную роль в управлении как в Газе, так и на Западном берегу реки Иордан.

"Мы не видим повторной оккупации, и то, что я слышал от израильских лидеров, свидетельствует о том, что они не намерены повторно оккупировать Газу", – добавил Блинкен.

Израиль контролировал Газу с 1967 года, после завершения шестидневной войны, по 2005 год, когда тогдашний глава правительства Ариэль Шарон приказал вывести израильские войска.

Ранее старший советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Марк Регев заявлял, что длительная оккупация сектора Газы не планируется.

Также стало известно, что президент США Джо Байден заявил, что во время телефонного разговора в понедельник попросил Нетаньяху о паузе в боевых действиях в секторе Газы.