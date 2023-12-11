Кэмерон пригрозил последствиями премьеру Шотландии из-за встречи с Эрдоганом

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон пригрозил отозвать поддержку МИД для шотландских министров после того, как премьер Шотландии Хумза Юсаф встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом без участия чиновников из Лондона.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian.

Глава МИД написал правительству Шотландии о том, что Юсаф нарушил протокол, обсудив вопрос Газы и другие вопросы с турецким лидером на климатическом саммите COP29.

После встречи Кэмерон написал шотландскому министру иностранных дел Ангусу Робертсону, предупредив, что он будет более жестко реагировать на это нарушение.

В письме говорится о том, что шотландское правительство заверило МИД Британии, что предоставит "достаточное заблаговременное сообщение" о встрече с Эрдоганом, но этого не произошло.

Лондон также отметил, что отсутствие представителя МИД на этой встрече противоречит протоколам по поддержке зарубежных визитов министров автономных правительств.

"Любые дальнейшие нарушения протокола министерских встреч... приведут к тому, что МИД в дальнейшем не будет способствовать проведению встреч или оказывать материально-техническую поддержку. Нам также необходимо будет рассмотреть вопрос о присутствии представителей шотландского правительства на государственных должностях в Великобритании", – говорится в письме.

Летом экс-министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли сделал подобное предупреждение шотландскому премьеру, когда Юсаф встретился с премьер-министром Исландии без чиновников из Лондона.

Ранее шотландское правительство представило позиционный документ, в котором излагает аргументы в пользу присоединения к Европейскому Союзу в статусе независимой страны, подчеркивая недовольство последствиями Brexit.

Напомним, в прошлом году Верховный суд Великобритании пришел к выводу, что парламент Шотландии не имеет полномочий объявлять повторный референдум о выходе из состава Соединенного Королевства.

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